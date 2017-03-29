五月天演唱會平安落幕 背後功臣是他們
搖滾天團五月天今晚免費在大安森林公園開唱，吸引超過3萬名樂迷湧入，但確保演唱會順利、平安進行的，除工作人員外，還有默默坐在舞台後，雙眼時不時緊盯場內狀況的警察們。
今天是五月天成軍20週年，晚間在大安森林公園免費開唱，由於天氣涼爽、微風吹拂，上萬人潮湧進，不少樂迷在草地上席地而坐，閉上眼睛、感受五月天演唱的每一首歌曲，隨著音樂節奏，時而輕擺身體、時而起身疾呼，相當熱鬧。
但確保演唱會平安、順利進行的，除了音控、燈控、攝影師、志工等工作人員外，還有一群手持錄影機，眼睛時不時緊盯場內，甚至舞台前後出現不明聲響時，都會立刻起身查看，他們永遠坐在表演舞台後最後一排，穿著「刑警」背心的警察們。
為了疏導大安森林公園鄰近交通順暢、確保維安，台北市警察局大安分局今天一共派出366名警力到場，針對捷運站、各大路口、公園場內外巡邏。
記者直擊，有樂迷看見警察在場執勤，還貼心的上前說「辛苦了」，而員警則回以靦腆的微笑，回應「謝謝你」。
一名員警說，他自己也是五月天樂迷，就讀警專時期就是阿信的歌聲伴他無數個夜晚，所以能夠到場執勤，也算是「另類的演唱會」，相當開心。1060329
(中央社)
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