跨國打擊詐騙 18名印尼遭捕台嫌押解回台

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刑事局晚間將18名台籍詐騙集團成員(著黃色背心者)從印尼押解回台。(范揚光攝)

嫌犯下機後隨即搜身上銬帶回刑事局。(范揚光攝)

刑事局透過跨國合作，晚間將18名在印尼被捕的台籍詐騙集團成員押解回台。

刑事局表示，該集團在雅加達架設2處機房，並針對兩岸地區民眾進行電話詐騙。除了起出行動電話、電腦、民眾個人資料等贓證物，印尼警方並逮捕18名台籍及36名陸籍犯嫌。

本次刑事局在印尼查緝電信詐騙機房，第一時間即成立專案小組，並透過駐印尼聯絡官與印尼警方取得聯繫。為防範國人赴海外從事犯罪活動，警政署等相關單位將成立跨部會平台，打擊跨國詐騙罪犯。

(中時)