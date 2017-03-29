英國脫歐 歐洲和日本企業憂心業務受創

我要評比

英國於周三正式展開脫歐談判，歐洲和日本企業憂心脫歐將對業務帶來不利影響，力促英國政府維持後脫歐時期經貿穩定。

40個歐洲企業遊說團體發表聲明，敦促英國政府在後脫歐時期保持單一市場的完整性，維持穩定順暢的協商過渡時期，同時避免為貿易和投資帶來「不必要」的障礙。

此外，日本最大企業遊說團體「日本經濟團體聯合會」（簡稱經團連），針對英國首相梅伊「沒有協議，好過壞的協議」論點提出異議。經團連力促英國政府「為了經濟做出更深思熟慮的談判」。

(工商)