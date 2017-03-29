英國啟動脫歐 梅伊：沒有回頭路

英國今天正式啟動脫歐程序，英國首相梅伊（Theresa May）對國會表示，這是「歷史性的一刻，沒有回頭路。」

英國駐歐洲聯盟大使巴羅（Tim Barrow）稍早親自將宣布英國退出歐洲聯盟的歷史性信函，遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），宣告英國正式啟動退出歐盟的程序。

梅伊在下議院表示，這展現英國人民的民主意志，「里斯本條約第50條正在啟動，這符合人民的意願，英國要離開歐盟。」

她表示，「這是歷史性的一刻，從現在開始，沒有回頭路。英國要離開歐盟，我們要做自己的決定，制定自己的法律。我們要藉此機會建立更強大、更美好的英國，讓我們的子子孫孫以稱英國為家為傲。」

梅伊指出，「在這個當下，我們的國家正面臨轉捩點，我們所做的決定，將定義我國的特質。」

「我們可以選擇說，這個任務太過艱鉅；我們可以回首看向過去，認為這不可能達成。或者，我們也可以向前看，相信英國精神的持久力。我選擇相信英國，最美好的日子即將到來。」

在英國公投決定脫離歐盟的8個月後，梅伊簽署遞交給圖斯克的6頁信件，正式啟動里斯本條約第50條。

然而，梅伊也強調，如果英國和歐盟最終沒有達成協議，英國有辦法應付。她表示，「政府各部門將協力合作，確保不論結果為何，我們都做好準備。」

她告訴議員，「如同我給圖斯克的信裡所說，即使沒有達成協議，歐盟和英國都有辦法應付，但這不是最理想的情況，這不是我們努力的目標。我們必須積極達成對雙方來說都好、都適當的協議。」

梅伊也訴求團結，她表示英國「不應該再用過去的投票結果劃分，應該齊心達到成果。」1060329

(中央社)