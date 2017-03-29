英脫歐談判 歐盟27國：團結一致護利益

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英國啟動脫離歐洲聯盟（EU）程序，歐盟剩餘27個成員國發表聲明指出，歐盟在英國脫歐談判中將「團結一致」，捍衛自身利益。

聲明指出，「歐盟在談判中將團結一致，維護自身利益」；並說，將排出優先順序，「有秩序」的離婚。（譯者：中央社蔡佳伶）1060329

(中央社)