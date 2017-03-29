日防衛研究所報告稱中華民國 陸提抗議

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日本「產經新聞報導」，日本防衛省（國防部）的智庫防衛研究所2月公布兩岸關係分析報告，有些地方將台灣記載為中華民國，中國大陸對此表示不滿，向日本政府提出抗議。

日本防衛研究所2月公布「中國安全保障報告2017」，分析中國大陸軍方動向與台灣之間的關係。內容包括歷史的經過、前後文脈絡，有些地方將台灣記載為「中華民國」，引起中國大陸反彈，認為日本此舉形同追認台灣所主張的國名。

「產經新聞」報導，相關人士透露，中國大陸在「中國安全保障報告2017」公布的2月24日不久前，透過外交管道，要求日本防衛研究所取消公布。

2月17日，中國大陸和日本的外相在德國舉行會談時，針對台灣的立場，日本外相岸田表示，日中共同聲明承認中國為唯一的合法政府，日本的立場一貫。

日本防衛研究所「中國安全保障報告2017」的處理，讓中國大陸認為日本「言行不一致」，因此向日本提出抗議。

不過，日本予以反駁表示，這份報告並非日本政府的官方見解。

日本防衛研究如期公布「中國安全保障報告2017」，副標題是「不斷變化的兩岸關係」，分析中國大陸的對台政策、台灣對大陸政策以及美國的對台政策在這70年間所發生的變化。1060329

(中央社)