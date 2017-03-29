日曜天地首推「職人祭」 5大品牌1折起出清

日曜天地首度舉辦「職人祭」活動，今日邀請4位職人齊聚OUTLET，秀出工作服裝的選擇與細節。（圖／曾麗芳）

正當台中百貨業者如火如荼進行母親節促銷檔之際，日曜天地自3月31日起至4月23日首度推出「職人祭」促銷活動，共集結60多個知名品牌、逾3萬件商品，尤其是館內上班族及各行業職人最愛的5大品牌，包含SST&C、Pierre Cardin、ESPRIT、earth music家族品牌、H:CONNECT等，以1折起出清特賣，預料將再度吸引搶便宜的排隊人潮。

日曜天地行銷企劃部副理陳孟菁表示，SST&C品牌於「職人祭」促銷檔期開打首日（3/31），率先推出襯衫3件1,000元的年度出清活動吸客；職人祭檔期周周推出強檔，如Pierre Cardin西服，成套下殺1,980元；ESPRIT從290元起；日系少女品牌Earth music最低1.5折起；韓風H:CONNECT全面3折起。

陳孟菁表示，日曜天地3月31日首度舉辦「職人祭」活動，今日邀請「斐瑟髮型」專業造型師Mia、「火野攝影」總監周琨瑾、「黑沃咖啡」擁有歐洲精品咖啡協會SCAE烘豆師美女咖啡師姐妹等4位職人，分享在工作上的堅持與自傲，並齊聚OUTLET秀出工作服裝的選擇與細節，以及私底下的穿搭品味。

職人在工作服飾選擇上，除了便利性，也要彰顯職人的獨特品味！斐瑟髮型mia表示，工作時，喜愛穿DOUCHANGLEE服飾，設計感十足搭上俐落剪裁與個人專業相輔相乘；火野攝影師周琨瑾則喜愛SST&C的休閒外套搭配LivesT恤，輕鬆又有型的穿著；ESPRIT及H:CONNECT的襯衫，則是黑沃咖啡SCAE烘豆師展現完美手藝的工作服的選項。

其實，職人們表示，私底下的穿搭都是以舒服自在為主，只要透過一些配件的搭配，就能讓整體造型更加分。

陳孟菁表示，所謂的「職人」，狹義地說是手工業者，但現代社會上廣義的職人，指凡是對工作專注認真，對手藝的熟練精進，有著超乎尋常的頑固追求，不因金錢和時間的制約扭曲自己的意志或做出妥協，力求完美。

日曜天地期許每位消費者都是自己生活裡的職人，從尊重自己的外表開始，進而讓人發現內在實力。陳孟菁表示，這次檔期從3月31日至4月23日，每週都有不同的優惠活動，讓消費者可以常常來OUTLET挖寶，也希望透過職人們的真實演繹，讓消費者看見各行各業的職人品味與美好。

(工商)