日最新型潛艦赤龍號 首度駛入吳基地
日本「產經新聞」報導，部署於日本海上自衛隊吳基地（位於廣島縣吳市）第5潛水隊的最新型潛艦「赤龍」號，今天首度駛進母港吳基地。
「赤龍」號是「蒼龍級」（SS SOURYU Class）潛艦的8號艦，全長84公尺，排水量約2950噸。水中航行時速20節（1節約為每小時1.852公里），可載65人，建造費約560億日圓（約新台幣154億元）。本月13日在神戶市的造船廠舉行交船儀式後，進行試航。
今天吳基地的碼頭約有海上自衛隊的人員等320人出迎「赤龍」號。海上自衛隊吳地方總監海將（官階）池太郎致歡迎詞表示，希望隊員們能好好訓練，讓「赤龍」號能早日成為第一線的戰力。
艦長2等海佐渡邊正裕表示，會好好提升訓練度，對國家的安全保障做出貢獻。
日本海上自衛隊現役的潛艦有17艘，其中部署於吳基地的有10艘。
日媒曾報導，相傳赤龍代表的是南海龍王，是守護南方神聖的龍。1060329
(中央社)
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