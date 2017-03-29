投資人情報調查顯示看多比例下滑

調查顯示截至周二（3月28日）為止一周內，看多美股的金融顧問比例降至49.5％，低於前一周的56.7％，反觀看空美股的金融顧問比例從17.3％增至18.1％。同一期間，受訪的金融顧問當中有32.4％預期市場修正，比例也高於前一周的26％。

(工商)