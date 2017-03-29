芝加哥聯準行總裁伊凡斯 重申支持聯準會升息

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）周三再度表明自己支持聯準會升息的立場，並表示近來就業市場及通膨率等各項指標，皆使他相信美國經濟基本面增強，讓他改變先前對升息的保留態度。

(工商)