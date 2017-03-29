日發表中國安保報告 寫「中華民國」遭中國抗議

《產經新聞》29日報導，日本防衛省的智庫「防衛研究所」於2月發表副標題為「不斷變化的中台關係」的《中國安全保障報告2017》，因中國政府認為該報告的內容，有將台灣視為國家的記載，而曾事前透過外交管道，要求日本防衛研究所停止發表，但日本不予理會。

《中國安全保障報告2017》是從中國與台灣的關係來分析中國軍事動向的報告。日本政府相關人士透露，該報告因顧及歷史的經過和前後的文脈，而有將台灣記載為中華民國的部分，引起主張台灣為其一部分的中國之強烈反彈，中方認為此表述乃日本追認了台灣所主張的「國名」。

相關人士指出，中方在報告預定發表的2月24日之前，便透過外交管道要求停止發表。中方主張，此舉與日本外務大臣岸田文雄2月17日在德國舉行的中日外長會談上所說的不同，岸田當時表示，《日中共同聲明》中承認中國為唯一合法政府，日本的立場也一直不變。

中方雖然強烈抗議，但日本政府表示，「該報告並非政府的官方見解」，故最後仍如期發表。

(中時)