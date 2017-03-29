抗議年改致20名警員受傷 警方蒐證究辦

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軍公教等退休人員團體因不滿年金改革，今天到行政院、立法院等地抗議，其中謝姓退伍軍人推擠警方，並有民眾趁亂衝入立法院，導致20名員警受傷，警方表示，將依法蒐證究辦。

軍公教團體以「機動轉移」、「多點突破」方式，今天前往忠烈祠、永和官邸、行政院、監察院、立法院、考試院、內政部及教育部等多處重要政府機關陳抗，警方不敢大意，出動拒馬、蛇籠待命。

不過，退伍軍人謝男率群眾推擠警方，今天下午2時40分破壞鎮江街與青島東路口阻材，突破封鎖線，進入鎮江街管制範圍內；而繆姓、劉姓2名抗議民眾趁機攀牆侵入立法院，警方趕緊對2人實施管束。

部份陳抗民眾今天下午3時左右占據中山南路及忠孝東路口表達訴求，經員警持續勸導後離開，約下午6時許恢復交通順暢。

北市警方表示，違法抗議行為導致20名員警受傷，將檢視蒐證畫面，依法從嚴究辦。1060329

(中央社)