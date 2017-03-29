抗議年改致20名警員受傷 警方蒐證究辦
軍公教等退休人員團體因不滿年金改革，今天到行政院、立法院等地抗議，其中謝姓退伍軍人推擠警方，並有民眾趁亂衝入立法院，導致20名員警受傷，警方表示，將依法蒐證究辦。
軍公教團體以「機動轉移」、「多點突破」方式，今天前往忠烈祠、永和官邸、行政院、監察院、立法院、考試院、內政部及教育部等多處重要政府機關陳抗，警方不敢大意，出動拒馬、蛇籠待命。
不過，退伍軍人謝男率群眾推擠警方，今天下午2時40分破壞鎮江街與青島東路口阻材，突破封鎖線，進入鎮江街管制範圍內；而繆姓、劉姓2名抗議民眾趁機攀牆侵入立法院，警方趕緊對2人實施管束。
部份陳抗民眾今天下午3時左右占據中山南路及忠孝東路口表達訴求，經員警持續勸導後離開，約下午6時許恢復交通順暢。
北市警方表示，違法抗議行為導致20名員警受傷，將檢視蒐證畫面，依法從嚴究辦。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。