五月天阿信憶20年前守夜 粉絲帶走垃圾

樂團五月天成軍20週年紀念日，今晚重返台北市大安森林公園免費開唱，主唱阿信說，20年前坐在台下守夜顧器材，並喊話要大家今晚帶走垃圾與回憶，粉絲離場自發性撿拾垃圾。

五月天成軍20週年，1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，邀粉絲回到五月天的第1天，吸引約3.5萬人湧進大安森林公園，開場台上螢幕日期從「20170329」倒回「19970329」。

壓軸唱「憨人」，粉絲陪唱「啦啦啦啦」時，阿信感性表示，其實最感動的不是五月天20年內做了什麼，「而是不管我們做了什麼，你們都在這裡」。

阿信說，20年前此時此刻演唱會也結束了，但隔天還有演唱活動，他就坐在台下守夜顧器材，昨天有很多人來排隊被蚊子叮，笑喊「現在換你們了吧」。如果音樂真的是時光機，「希望你們的歌聲，傳給20年前守著夜的我吧，傳給20年前第1次上台的怪獸、瑪莎、石頭，還有我們即將遇到的冠佑」。

安可唱「倔強」，唱完五月天鞠躬謝幕，全場依舊大喊「安可」，最後播放「成名在望」MV，演唱會晚間9時20分結束，散場時粉絲自發性撿拾垃圾，呼應阿信在台上說的「帶走垃圾與回憶」。

演唱會全程網路直播，五月天所屬相信音樂表示，YouTube總播放次數為224萬人次、中國大陸「一直播」則有9393萬人次觀看。1060329

(中央社)