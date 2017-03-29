五月天阿信憶20年前守夜 粉絲帶走垃圾
樂團五月天成軍20週年紀念日，今晚重返台北市大安森林公園免費開唱，主唱阿信說，20年前坐在台下守夜顧器材，並喊話要大家今晚帶走垃圾與回憶，粉絲離場自發性撿拾垃圾。
五月天成軍20週年，1997年3月29日在7號公園（大安森林公園）露天音樂台初登場，邀粉絲回到五月天的第1天，吸引約3.5萬人湧進大安森林公園，開場台上螢幕日期從「20170329」倒回「19970329」。
壓軸唱「憨人」，粉絲陪唱「啦啦啦啦」時，阿信感性表示，其實最感動的不是五月天20年內做了什麼，「而是不管我們做了什麼，你們都在這裡」。
阿信說，20年前此時此刻演唱會也結束了，但隔天還有演唱活動，他就坐在台下守夜顧器材，昨天有很多人來排隊被蚊子叮，笑喊「現在換你們了吧」。如果音樂真的是時光機，「希望你們的歌聲，傳給20年前守著夜的我吧，傳給20年前第1次上台的怪獸、瑪莎、石頭，還有我們即將遇到的冠佑」。
安可唱「倔強」，唱完五月天鞠躬謝幕，全場依舊大喊「安可」，最後播放「成名在望」MV，演唱會晚間9時20分結束，散場時粉絲自發性撿拾垃圾，呼應阿信在台上說的「帶走垃圾與回憶」。
演唱會全程網路直播，五月天所屬相信音樂表示，YouTube總播放次數為224萬人次、中國大陸「一直播」則有9393萬人次觀看。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。