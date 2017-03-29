美前官員：台需準備全面開放農產品進口
前美國駐亞太經濟合作會議資深官員王曉岷撰文指出，川普政府在經貿協商中可能較為強勢，台灣必須準備好在大幅開放市場上讓步，至少要提前並全面開放農產品進口。
前美國駐亞太經合會（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）在智庫全球台灣研究中心（GTI）官網發表專文，就川普（Donald Trump）政府撤出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，台灣推動強化區域經貿連結，並考慮和美國洽談自由貿易協定（FTA）或雙邊投資協定（BIA）等經貿方向提出建議。
王曉岷指出，首先，蔡英文政府需決定上述方向與台灣經貿優先順序的關連。自由貿易協定旨在以取消或降低關稅、進口限額和非關稅壁壘等方式來開放市場。以韓美自貿協定為例，受影響產業包括農業、汽車、製藥和電子業等。
雙邊投資協定則是保障來台外資能在公平環境下競爭，以市場導向來決定政策，並鼓勵外資登台。
第2，無論是推動自由貿易協定或雙邊投資協定，台灣必須考量可能要付出的代價與事前準備需求。川普政府可能在協商中較為強勢，台灣必須準備好在大幅開放市場上讓步，至少要提前並全面開放農產品進口，特別是牛肉與豬肉項目。
此外，台灣的外匯與國營企業相關政策，也將面臨調整的壓力。
最後，台灣應思考推動美台自由貿易協定與雙邊投資協定在政治上的可行性。
王曉岷建議，台灣應推動全面性的美台自由貿易協定，而雙邊投資協定是達成自貿協定的步驟，其關鍵在於協定帶來的長期利益，是否能與投入的資源、時間和過程中的不確定性等量比較。
此外，推動自貿協定過程引發的不確定，也可能影響比較容易達成的雙邊投資協定，台灣當前的經貿方向確實需要這項協定。1060329
(中央社)
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