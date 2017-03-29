大陸調查：網路眾籌 信任是最大問題
大陸知名媒體針對網路眾籌議題，進行千人調查。數據顯示，高達76.8%的受訪者曾參與過網路眾籌，其中產品眾籌占比更高達43.5%。目前網路眾籌存在問題有二：第一是眾籌平台信譽難以保證，第二是投資人缺乏充分了解項目和發起人的渠道。
《中國青年報》調查「網路眾籌」報告顯示，大陸有超過7成6的人曾參加過網路眾籌，最多人參與的眾籌項目為產品類別占比43.5％。網路眾籌的最大隱憂屬「信任問題」，有48.2％的民眾認為眾籌平台信譽難以保證，有47.6％的人則認為獲取投資項目資訊的管道不明確。高達6成的受訪者指出，「取信」的最好作法就是「公開、透明」。
受訪者認為，目前網路眾籌項目存在的最大問題是眾籌平台信譽，和資訊不透明。其他問題還包括：沒有好的退出渠道（41.4％）、項目信息和財務狀況不透明（41.4％）、存在詐騙風險（41.2％）、投入的時間長（36.5％）和缺乏法律法規監管（31.1％）等。
(旺報)
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