浙江推生命晶石 繼續愛下去
清明前夕，浙江推出全新骨灰處理方式「生命晶石」，甚至可做成首飾佩戴上身。歐美國家配戴生命晶石的人為數不少。在中國無疑是挑戰傳統文化，這種創新的殯葬方式與入土為安的傳統觀念產生強烈碰撞。引發網友正反意見之筆戰。
杭州首位參與「生命晶石」製作的成果於28日公布，首位體驗的家屬張女士，將其母親骨灰製成灰白色的晶石。張女士認為，這是積極響應國家環保殯葬的機會，對親人骨灰的保存方式也變得精緻。杭州殯儀館相關人員表示「逝而為石」，可存放陵園、居家安葬、回歸自然，也可製成飾品隨身攜帶。
「生命晶石」新穎的緬懷方式，對中國習俗而言是場革命。網友分成兩派之意見各執一詞。支持者認為，把親人時常帶在身邊，就像親人從未離去，與其每年去看冰冷的墓碑，不如帶著美好繼續愛下去。反對派則表示，入土為安是最恰當的，把骨灰天天擺家裡或帶身上，不覺得毛毛的嗎？也有人認為，作法創新，但不敢輕易嘗試。
(旺報)
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