梅克爾拒絕英脫歐談判與德英對談同時進行

我要評比

德國總理梅克爾（Angela Merkel）周三拒絕英國脫歐談判與德英對談同時進行的提案。她表示：「英國脫歐談判必須先釐清歐盟如何與英國解除現有關係。等這個問題解決後，我們才能來討論德國與英國的未來關係。」

(工商)