宣布離婚後沉默2周 艾莉絲首發文：從未感到一絲後悔

艾莉絲日前宣布2015年已和日籍丈夫離婚。（圖／中時資料照）

女星艾莉絲日前在臉書自爆2年前已和日籍老公離婚，令外界十分震驚，而公佈消息後，她沉默近2周沒發聲，今（29日）終於再度發文，謝謝大家的關心、鼓勵之外，也透露了自己的心境。

艾莉絲坦言那天她要宣告消息、按下送出按鍵前，心中多少有些忐忑，她便對自己說：「勇敢一點！無論將收到任何指教或評語，總之人生是自己的，自己明白就好」，發文之後即陸續收到親友、粉絲等各界關心，讓她備感窩心，「當下的我一度全身發麻，眼眶有點熱，連續好幾天情緒不斷地發酵膨脹」，雖然無法一一回覆大家的打氣，但她心中仍充滿感動。

「我從婚姻裡得到了很多學習，也更加地認識了自己，從未感到一絲後悔過，更是感到無比幸運能夠擁有一個可愛的女兒」，艾莉絲表示，只要2個人曾相愛也付出努力過就好，無論有什麼結果，都會是很珍貴的印記，儘管現在兩人沒有法定夫妻關係，但還是會互相關心與祝福。

現在雖不像以前是站在舞台上的亮麗生活，但能專心當好媽媽角色，好好照顧女兒的飲食健康和身心成長，已讓艾莉絲相當滿足，而她也說明離婚後，母女倆的生活並沒大變化。

最後，艾莉絲憶起當初離婚時，她毅然決然獨自帶著小孩到法國創業和生活，雖遇到不少困難，但總會用「Every cloud has a silver lining」鼓勵自己，希望藉此為其他單親媽媽或失婚朋友打氣，「與其盯著眼前的那片烏雲，不如嘗試看見烏雲周圍那一圈銀亮的邊，想像背後溫暖的陽光，大步勇敢地向前行。」

艾莉絲臉書全文：

巴黎的週五午後，地球彼端的家鄉已經邁入黑夜。

那一天，我向世界宣告了人生裡的重大決定。準備要按下電腦鍵盤的送出按鍵之前，深深地倒抽了一口氣，我跟自己說：勇敢一點！無論將收到任何指教或評語，總之人生是自己的，自己明白就好。

短短的十五分鐘之內，房間裡的手機開始響起、簡訊聲不斷，粉絲頁收到了上千封的私訊、上百則的留言。小時候的同學、許多曾經共事過的夥伴、親朋好友、單親媽媽粉絲、慈善單位組織、報社記者、編輯，以及許許多多關注著粉絲頁的你們，隔著七千哩的越洋距離，朝著巴黎投放了一枚滿載著鼓勵和能量的原子彈。

當下的我一度全身發麻，眼眶有點熱，連續好幾天情緒不斷地發酵膨脹。我感受到了溫暖、很多的愛，因為見不到面而感到不太真實，但心頭又是如此暖烘烘的。

真的很謝謝大家，雖然有些朋友平常不太聯絡、也很少見面，甚至有很多人是我從未見過面的，謝謝你們一直默默地關心著我，為我加油打氣。除了謝謝，還是謝謝，真的很感恩。儘管非常想要一一回覆大家的鼓勵，但心有餘而力不足，在這裡希望能夠讓大家知道，你們每一個人的關心我都收到了，也都一一在我的心裡種下了喜樂的種子，你們真的很美好。

我從婚姻裡得到了很多學習，也更加地認識了自己，從未感到一絲後悔過，更是感到無比幸運能夠擁有一個可愛的女兒。曾經相愛過的兩個人，曾經都付出過努力，無論最後的結果如何，那些永遠都是生命裡最珍貴的印記。在我的童年裡，我總是盼望父母能夠幸福開心，我深愛著他們，不願看到他們爭吵、對立，不願看到任何一方是不快樂的。

如今身為母親，梨梨每天注視著我，深受我的一舉一動、一顰一笑而影響，我期許自己能夠是一個開心的媽媽，同時她也能擁有一個快樂的爸爸，就算爸爸媽媽沒有生活在一起，沒有法定夫妻關係，但他們仍會關心對方，祝福彼此。

梨梨今後也將會明白，人與人之間的關係不是如此絕對，美好的人生無法以受害者的姿態來開創，前方的路比起走過的路更加重要，沒有什麼誰對不起誰，因為每個人都該盡力活出自己想要的幸福人生。

最近我們的生活沒太大的變化，我依然努力地生活和工作，週末趁著難得陽光，跟梨梨一同四處追尋花兒的芳香；她在學校裡的生活越來越快樂，每天都說上學很好玩，那天回家還教我了兩個新的法文單字，唱了一首新的兒歌給我聽。幾天前我離開巴黎，南下里昂拜訪了工廠和供應商，協商有機護手霜的供貨狀況，之後又搭飛機回到巴黎，處理新品防曬乳上市的免費試用包貨量。

日子雖然不像從前的生活，每天光鮮亮麗地在舞台上、螢光幕前，擁有許多掌聲和曝光，但現在反而很踏實，專心享受媽媽的身分和角色，照顧好她的飲食健康和身心成長；專心經營我認同的有機生活，帶給大家安心又安全的有機時尚體驗。

英文的這句諺語

『every cloud has a silver lining』- - -

這裡講的Silver Lining銀邊，就是陽光照射烏雲的時候，雲朵的邊緣總會留下銀亮的邊。意思就是說，生命中的每個陰霾與困境中，總會有個撥雲見日的時刻！

回首當初離婚之後，毅然決然一個人帶著小孩到法國創業和生活，無論中間發生任何困難的事情，我總是用這句話來鼓勵自己，分享給許多私訊給我的單親媽媽和失婚朋友們。

與其盯著眼前的那片烏雲，不如嘗試看見烏雲周圍那一圈銀亮的邊，想像背後溫暖的陽光，大步勇敢地向前行。

(中時電子報)