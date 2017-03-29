美國國會大廈附近傳出槍響 初步排除恐攻

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法新社報導，美國國會大廈附近街道在當地時間周三上午傳出槍聲，隨後由華盛頓特區警方逮捕一名嫌犯。警方表示該名嫌犯開車衝撞國會警察巡邏車，所幸並未造成人員傷亡。警方初步判斷這起案件是一般刑事案件而非恐怖攻擊，因此並未封鎖國會大廈周邊區域。

(工商)