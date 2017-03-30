詹詠然、辛吉絲 邁阿密女雙闖4強
挾著印地安泉網賽封后氣勢，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）邁阿密網賽女雙一路闖8強，29日6比4、6比2拍落斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac）／西班牙桑琪絲（Maria Jose Martinez Sanchez），笑納4強門票。
這是大會第5種子詹詠然 /辛吉絲今年第3度碰上柯列帕琪／桑琪絲，前兩次杜哈網賽和印地安泉賽都直落二收勝，29日開賽雖然「辛然配」先被破發，不過隨後倒趕3局扳平，第7局同樣被破發後穩住陣腳，連下3局6比4收下。
次盤「辛然配」加快節奏，僅在開局被破，0比1後連破帶保連下4局，盤末再破對手發球局，6比4、6比2挺進4強。
詹詠然／辛吉絲下一戰將碰前女雙球后、同時也是辛吉絲前搭檔，大會第3種子印度米爾莎（Sania Mirza）及捷克史崔可娃(Barbora Strycova)組合，一爭決賽門票，雙方印地安泉賽8強就曾交手，「辛然配」兩個6比4拿下勝利。
(中時電子報)
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