美日似已相互協調 提升對台關係

彭博報導，在美國總統川普和中國大陸國家主席習近平下週將於佛羅里達州舉行首次會談的情況下，美國及日本正干冒和大陸發生爭執的風險，設法將對台灣的關係升級。

美、日2國已採取連串作法，顯示已與台灣邁向比較直接的關係，即使當川普再次確認美方的「一個中國」政策之後亦然。

僅在上週，不但中華民國駐美代表高碩泰在美國國務院舉辦的對抗伊斯蘭國（IS）會議中，與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）同台合影，日本也派總務副大臣赤間二郎訪台，為近半個世紀以來層級最高的訪台官員。

下週川習會若依計畫進行，美、日這類對台交流可能將對會談產生影響。

邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）指出，日本派出副部長級官員訪台，可能在事先「與美方協調過」；至於高碩泰出席反伊斯蘭國會議則代表「美、台關係實質升級，即使是一小步」。

川普提名的美國貿易代表人選萊特海澤（Robert Lighthizer）上週也對審核他任命案的參議員說，他要「制定1項貿易和投資政策，來促進比較密切的對台雙邊關係」。

美國前總統歐巴馬去年12月簽署的國防授權法案，使川普有另1個提升對台關係的方法，因為案中容許雙方高層軍事官員進行交流，包括「國防部副部長或更高層級的官員」。川普還可以下令，在台北美國在台協會未來完工的新廈派駐穿制服的陸戰隊員。

新加坡國立大學教授黃靖告訴彭博，習近平在任何時候會見川普，第一要務都是要求川普再次確認美方以往的對台政策。

黃靖說：「會見川普對習近平而言具有高風險，如果能有實質成果，習近平最希望的是由川普親口對公眾重申一個中國政策，並重覆提勒森訪問大陸時所說，雙邊關係應以合作而非對抗為基礎。」1060329

(中央社)