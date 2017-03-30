梅伊盼同步談判脫歐與雙方未來關係遭拒

我要評比

德國總理梅克爾今天拒絕英國首相梅伊的要求，梅伊要求在談判英國脫離歐盟的同時，也可同步進行界定歐盟-英國未來關係的談判。

梅克爾在柏林說：「雙方談判必須首先釐清如何解開我們彼此的連結關係…只有此問題解決了，我們才能開始磋談彼此未來的關係。」

梅克爾又說，保障在英國生活的歐盟公民未來，將是雙方談判的優先要務之一。1060329

(中央社)