女子美國會開車衝撞 警開槍封鎖道路

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我要評比

一名女子今天駕車在美國國會山莊附近意圖衝撞員警，警察開槍阻止，駕駛被捕，警方封鎖附近區域，事件無人傷亡，亦無涉恐怖組織。

華府國會29日上午開議期間，一名女子在附近道路意圖違規迴轉，衝撞警衛，警方示警無效後開槍，逮捕駕駛，事件未影響國會運作。

國會警方初步調查，駕駛有犯罪紀錄，疑似有精神狀況，事件與恐怖主義無關。

美國國會與白宮附近警衛森嚴，堪稱銅牆鐵壁，大批警力可隨時理異常與意外狀況。911事件後，除了零星事件，未見重大意外。1060329

(中央社)