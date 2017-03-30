英國啟動脫歐 蘇格蘭大臣：躍入黑暗

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英國今天正式啟動脫歐程序，蘇格蘭首席大施特金（Nicola Sturgeon）表示，英國首相梅伊啟動里斯本條約第50條，是帶著英國「躍入黑暗」。

英國駐歐洲聯盟大使巴羅（Tim Barrow）稍早親自將梅伊 （Theresa May ）簽署、宣布英國退出歐洲聯盟的歷史性信函，遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），宣告英國正式啟動退出歐盟的程序。

梅伊並在國會訴求團結，表示「這個國家此刻必須團結一致」。

然而，施特金表示，梅伊到現在仍沒說清楚脫歐到底代表什麼，沒有回答基本問題。

施特金說，她希望脫歐能「順利進行」，但啟動里斯本條約第50條「讓很多人非常擔心」。

「毫無疑問地，今天發生的事情，就像是躍入黑暗一般。在脫歐公投9個月後，首相仍然無法回答一些基本問題，脫歐對產業、整體經濟，以及我們生活的社會來說，到底代表什麼？」

她表示，儘管啟動脫歐，蘇格蘭政府會繼續努力讓蘇格蘭成為「經商的好地方」。

蘇格蘭議會昨天以68票贊成、59票反對，支持施特金向英國政府要求舉行第二次獨立公投。

施特金證實，本週稍晚將去函英國政府，要求商談第二次獨立公投事宜。

她表示，同意梅伊所說「現在不是（舉行獨立公投的）時候」，但她表示，一旦脫歐條款逐漸清晰時，「就是蘇格蘭該決定自己未來的時刻，而不是讓未來強加於我們」。1060329

(中央社)