NBA》最佳教練之爭 科爾力挺丹托尼

火箭隊教練丹托尼本季率隊打出優秀戰績。(美聯社資料照)

當年在尼克隊點燃「林來瘋」的3人組丹托尼、艾金生、林書豪，多年來一直維持著良好關係。籃網隊因林書豪缺陣大半季而讓艾金生坐困愁城，唯獨丹托尼執掌火箭隊意氣風發，歷經生涯低潮後再度問鼎年度最佳教練。

勇士隊日前與火箭交手，總教練科爾大讚丹托尼用兵有方，「麥克(丹托尼)手下的戰將與他的用兵哲學堪稱是完美結合。他總是有辦法讓球員們充滿自信，這是個精彩的一季，我認為這個獎(最佳教練)是屬於他的。」

丹托尼於2004-05球季帶領太陽隊打出62勝20敗，不僅當選最佳教練，陣中主控奈許還獲選年度MVP。火箭本季在西區穩居第3，僅次於勇士與馬刺，丹托尼季初作主把哈登轉為控球後衛，打造出哈登生涯最精彩的球季。丹托尼當年的小球戰術也啟發了許多球隊，逐漸發展為時下最流行的跑轟打法。

除了科爾和丹托尼之外，馬刺教頭帕波維奇與熱火教頭史波斯查也表現傑出。馬刺隊戰績20年如一日，熱火隊失去昔日3巨頭之後，在前半季11勝30敗的絕境下居然又奇蹟地重回季後賽行列，史波斯查因此備受肯定。不過科爾還是力挺丹托尼，因為他曾任太陽隊總管，對於丹托尼特別熟悉，本季兩人還有可能在西區季後賽碰頭。

(中時電子報)