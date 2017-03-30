男子LINE用女性名邀約美容師　性侵還劫財

警方調閱監視器畫面，拍下朱男前往友人住處身影（紅圈處）。（孟祥傑翻攝）

29歲朱姓男子日前涉嫌利用LINE通訊軟體佯裝女性，取名「Stephenie」並隨機加1名年輕女美容師為好友，謊稱修容邀約被害人到新北市友人住處，被害人依約抵達後，朱男強拉她進屋，立即反鎖房門後亮刀威脅性侵得逞，事後還強押被害人前往超商提款機提領3000元，警方獲報循線逮捕朱男到案，訊後依妨害性自主、強盜等罪移送法辦。

警方調查，有性侵未遂前科的朱男上月看見LINE建議好友訊息中，被害人長髮飄逸、面容姣好，且貼有美容師相關工作資歷，竟將自己暱稱改成女性化的「Stephenie」，且未張貼大頭貼，並以女性口吻與被害人大聊美容美髮話題，年僅20歲的被害人以為有顧客上門，與朱男相談甚歡，還表示若有機會，可為朱男提供美容服務。

朱男日前到新北市友人家吃消夜，友人臨時有事出門，朱男見有機可乘，以LINE聯繫被害人，謊稱皮膚狀況不佳，邀被害人前往做臉，被害人雖然起初覺得凌晨做臉「怪怪的」，但朱表示因參加友人聚會，被人說皮膚粗糙很沒面子，被害人基於女性的同理心而應允赴約。

不料被害人抵達朱男友人住處後，遲遲無人應門，不像有人聚會，正打算離去時，朱男開門現身，被害人見開門的竟是男性，還來不及逃跑便被強拉進屋，朱男立即掏出摺疊刀抵住被害人頸部威脅性侵得逞。

朱男得逞後又以刀抵住被害人腰部，2人共撐雨傘前往附近超商提款3000元，得手後先要求被害人搭上計程車，自己再另搭計程車揚長而去，被害人擔心遭朱男跟蹤得知住處，請運將繞行市區好幾圈後，才聲淚俱下前往派出所報案。

警方調閱監視器畫面後，當晚即前往朱男北市住處將他逮捕到案，但朱男辯稱被害人是應召女郎，2人基於交易才發生性行為，但警方依據朱男年籍資料，查出他曾強拉酒店女陪侍性侵未遂，且被害人銀行帳戶確實在事發後短少3000元，與朱男所稱被害人為應召女郎不符，訊後依法移送法辦。

(中時)