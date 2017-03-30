華信航空最快接飛復興航空留下的松山-福州航班

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福州機場迎接華信航空增班首航機組員。圖：華信提供

華航集團華信航空昨(29)日起增飛松山-福州航線，此為國內各航空公司自今年一月原復興航空兩岸航權重新分配後，第一班獲得兩地民航機關核准，並順利取得時間帶營運之航線，將由現行每周2班增為3班。

華信航空松山-福州現行班表為每周二、五飛航，增班後為每周二、三、五共飛航3班，松山-福州AE211上午07:30由松山機場起飛、09:00即抵達福州；回程福州-松山AE212班機， 09:55由福州起飛、11:15抵達松山機場，無論是商務、探親、旅遊都非常方便安排行程。

福州知名旅遊景點有三坊七巷、西禪古寺、朝忠寺及西湖公園等，相當值得造訪參觀。

(工商)