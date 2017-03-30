美國會山莊傳槍聲 女欲駕車撞警
英國國會遭受恐攻後不久，在這敏感時期，美國國會山莊也驚傳槍響，一名女子亦於周三試圖闖入國會山莊，欲駕駛車輛衝撞警員，不過女子事後被警員制伏拘捕，國會大樓目前部分封鎖，暫時未知嫌犯動機，但警方指事件並非恐攻。
警方表示，該名女子在國會山莊外，駕車衝撞國會山莊附近的一輛警車，差一點就撞到多名徒步巡邏的警員，期間有人開槍，但沒人被打中，最後這名古怪且挑釁的女駕駛被捕。警方表示，仍在調查是誰開槍，但強調並非恐攻，拒絕透露現場曾開過多少槍。不過有目擊者稱，現場聽見3下槍聲，還有多輛警車抵達現場。
美國近日接連發生有人企圖闖入政府大樓事件，周二一名男子於試圖闖入白宮，並且聲稱身上有炸彈，雖然證實後也是虛驚一場，但時機敏感也格外引人注目。
(中時電子報)
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