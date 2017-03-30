MLB》救援王法米利亞打老婆 禁賽15天
大聯盟30宣布將大都會終結者法米利亞(Jeurys Familia)禁賽15日。法米利亞去年錄製了「反暴力」公益廣告之後，自己卻喝醉酒關起門來打老婆，遭警察逮捕。他的案件與洋基終結者查普曼毆打女友的情況差不多，都是女方選擇原諒而大事化小，法米利亞在事發後不久就與妻子手牽手走出法庭。
雖然妻子饒恕了法米利亞，家暴案也查無實據，大聯盟主席曼佛雷德依舊要伸張正義，以違反暴力條款為由判處他禁賽。法米利亞公開聲明接受處罰，但他否認打罵老婆，只承認他當天的「行為比較粗魯」。其實他的妻子當晚臉上有瘀青，胸前也被抓傷，不過她替法米利亞向法官求情，最後家暴案件被撤銷。
法米利亞上季是國聯救援王(51次)，自責分率2.55，他在本屆經典賽代表多明尼加，幫助球隊在預賽擊敗美國，並在複賽打敗委內瑞拉。法米利亞曾在廣告影片中用西語告訴觀眾「我最不喜歡暴力」，後來他接受了多次心理輔導，希望他能以自己拍的廣告提醒自己，以後不要再犯了。
(中時電子報)
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