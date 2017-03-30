馬英九：別人說我是同志 我不會生氣
洩密案被判無罪，前總統馬英九29日到南投的暨南大學演講時，心情看來特別好。在回答男同學的提問時，馬英九竟說：「別人說我是同志，我不會生氣」。
一位男同學問馬英九對台灣民粹主義高漲，有何看法？馬回說，最近美國對民粹主義也有很多討論，很多議題需花時間溝通，不能急著立法。例如同性婚就應不要急著立法，而是要先找各界意見領袖來溝通，各退一步，才能解決問題。
馬英九說，台北市變成全亞洲對同志最友善的城市，就是在他擔任市長時，說著，他突然強調「我不是同志」，此話一出，讓在場的學生笑翻。但他也直言，如果別人說他是同志，他也不會生氣，因為「如果生氣好像就是歧視同志」。
馬指出，大家都同意要保障同志的權利，但也不能影響到他人的價值，宗教團體認為同婚會造成嚴重後果，現在意見太紛歧，應先溝通，不宜那麼快立法，應在不影響別人的價值觀下，一步一步地解決造成衝突的問題。
(中時電子報)
文章來源：馬英九澄清：我不是同志！全場笑翻
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。