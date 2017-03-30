馬英九：別人說我是同志 我不會生氣

前總統馬英九回答學生提問時說：「別人說我是同志，我不會生氣」。（廖肇祥攝）

洩密案被判無罪，前總統馬英九29日到南投的暨南大學演講時，心情看來特別好。在回答男同學的提問時，馬英九竟說：「別人說我是同志，我不會生氣」。

一位男同學問馬英九對台灣民粹主義高漲，有何看法？馬回說，最近美國對民粹主義也有很多討論，很多議題需花時間溝通，不能急著立法。例如同性婚就應不要急著立法，而是要先找各界意見領袖來溝通，各退一步，才能解決問題。

馬英九說，台北市變成全亞洲對同志最友善的城市，就是在他擔任市長時，說著，他突然強調「我不是同志」，此話一出，讓在場的學生笑翻。但他也直言，如果別人說他是同志，他也不會生氣，因為「如果生氣好像就是歧視同志」。

馬指出，大家都同意要保障同志的權利，但也不能影響到他人的價值，宗教團體認為同婚會造成嚴重後果，現在意見太紛歧，應先溝通，不宜那麼快立法，應在不影響別人的價值觀下，一步一步地解決造成衝突的問題。

(中時電子報)