NBA》歐登：我是會走路的奇蹟
曾因吸毒過量而性命垂危的前湖人球員歐登(Lamar Odom)，在成功恢復神智與部分體力之後，他自稱是「會走路的奇蹟」，矢志痛改前非。歐登2015年在妓院吸食古柯鹼過量差點送命，他一度失去記憶，無法行走也無法說話。
歐登坦承在NBA打球時就已瞞著妻子科勒卡戴珊吸食古柯鹼，並與多名女子大搞婚外情。在歐登倒下之後，卡戴珊陪伴他到恢復神智之後才與他離婚。回首過去，歐登懊悔萬非，感嘆「古柯鹼終結了我的籃球生涯」，他說當時被毒品控制，完全不想練球，也不在意維持身材，NBA最後兩季表現暴跌，33歲就被迫退休。
在吸毒昏迷之後，歐登不僅成功甦醒，還取回了意識與行走能力，可見他確實有堅強的生存意志。他今年初完成了另一次勒戒，想回到湖人教練團工作。歐登的人緣不差，仍有一些前隊友願意挺他，但是他私生活一團糟，又有染毒前科，湖人高層暫時還不願接受他。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。