NBA》歐登：我是會走路的奇蹟

回首過去的荒唐，歐登懊悔不該染毒。(美聯社資料照)

曾因吸毒過量而性命垂危的前湖人球員歐登(Lamar Odom)，在成功恢復神智與部分體力之後，他自稱是「會走路的奇蹟」，矢志痛改前非。歐登2015年在妓院吸食古柯鹼過量差點送命，他一度失去記憶，無法行走也無法說話。

歐登坦承在NBA打球時就已瞞著妻子科勒卡戴珊吸食古柯鹼，並與多名女子大搞婚外情。在歐登倒下之後，卡戴珊陪伴他到恢復神智之後才與他離婚。回首過去，歐登懊悔萬非，感嘆「古柯鹼終結了我的籃球生涯」，他說當時被毒品控制，完全不想練球，也不在意維持身材，NBA最後兩季表現暴跌，33歲就被迫退休。

在吸毒昏迷之後，歐登不僅成功甦醒，還取回了意識與行走能力，可見他確實有堅強的生存意志。他今年初完成了另一次勒戒，想回到湖人教練團工作。歐登的人緣不差，仍有一些前隊友願意挺他，但是他私生活一團糟，又有染毒前科，湖人高層暫時還不願接受他。

(中時電子報)