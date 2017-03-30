馬來西亞人都在練的氣功 竟來自台灣…

馬來西亞人都在練的氣功 是來自台灣的白雁時尚氣功(本報資料照片)…

白雁時尚氣功在馬來西亞推廣滿十年(本報資料照片)…

有華人的地方，就有氣功，馬來西亞也不例外；讓人意外的是，風靡馬來西亞的氣功，竟來自台灣。今年是白雁時尚氣功在馬來西亞推廣滿10周年，三千多個日子，已有超過5萬個馬來西亞人，愛上這套中國老祖宗流傳至今的養生運動。

為什麼馬來西亞人會風靡來自台灣的氣功？故事從一個真實的「兄妹情」說起。

有一對馬來西亞夫妻，太太名叫蔡寶鳳，十幾年前罹患鼻咽癌，當時做過電療，但依然有2公分腫瘤，生命遭逢巨變，心情跌落谷底。寶鳳的哥哥叫做天順，蔡天順是馬來西亞僑生，畢業後在竹科工作，陸續任職於intel等國際大廠，那時已跟著養生專家白雁練習氣功一段時間。

學科學的天順，是相信證據的，他自己學了氣功，覺得對健康很有幫助，就建議妹妹寶鳳也來台灣跟白雁學氣功，也許會有科學和醫學都難以解釋的奇蹟發生。

寶鳳聽哥哥的話，飛來台灣學功，回到馬來西亞後持續練習；幾個月過去，當她再去醫院檢查，醫生說，腫瘤沒有了。

這個驚奇就發生在眼前，不是變魔術、也沒有作假，從此寶鳳和天順全然相信人的身體有自癒的力量，只要正確啟動、持續練習，身體就會以健康回報。重獲新生的寶鳳充滿感恩，除了喜悅，她還許下一個心願：既然這套功法可以救她，應該也可以幫助其他人，於是她想著，一定要讓馬來西亞的親友們，也能和她一樣，學到這個功法。

一開始，白雁並沒有在馬來西亞開課，所以寶鳳和她的先生，帶著親朋好友，坐飛機，一團一團，從馬來西亞飛來台灣上課，大家都覺得這個功法效果快又明顯，很適合現在的馬來西亞人。

馬來西亞很多學員全家一起練習白雁時尚氣功(本報資料照片)

風靡馬來西亞的白雁時尚氣功學員(本報資料照片)

華人在馬來西亞歷史悠久，飲食習慣幾乎融入當地文化，油膩、重口味，華人間的三高慢性病普遍，癌症有年輕化趨勢。跟白雁學氣功的馬來西亞華人越來越多，於是她開始在馬來西亞上課，當地華人一傳十、十傳百，很快就掀起一股氣功旋風。

原來，馬來西亞並沒有太好的運動空間和方式，當地人也不像西方人熱愛運動，加上運動場地實在不多，因此白雁推廣的這套氣功運動，因為不需要場地、時間短、效果好，立刻大受歡迎，每一次的免費演講會都擠得人山人海，學員的學習熱情非常高。

和其他遍佈世界各地的學員相比，白雁說，馬來西亞華人特別單純，很強烈地依然保有中華文化的尊師重道精神，「他們認為，只要是老師教的、只要是老師說的，他們就會很堅持地遵守，教他們做三遍、學生們絕對不會只做一遍，所以效果特別快也特別明顯。」

馬來西亞白雁家族就像一個大家庭(本報資料照片)

白雁時尚氣功在馬來西亞的免費講座場場大爆滿(本報資料照片)

白雁有一位馬來西亞學生是姊妹檔，全家族都有高血壓體質，所有姊妹都是30歲就開始服用降血壓藥物；姐姐練功半年後，血壓穩定了，醫師建議她停藥，她成為整個家族中，唯一一個靠練氣功把藥給停了的案例，這個前有未見的事實讓其他姊妹非常羨慕，最後全家都來練功。她自己練功後，除了血壓穩定，體重也少了近20公斤。

馬來西亞人練的功和台灣人練的功是一樣的嗎？白雁說，是一樣的。「氣功有一個很大的好處，只要是人就能練。人的氣血構造與循環是一樣的，不論人種、不論飲食的差異性有多大，人體構造皆同，一套好的功法可以適合任何人種和年齡。」

誰都可以練、誰都學得會，這是氣功的優點。不像某些運動有禁忌、有區隔度，甚至如果做得不好，還會有運動傷害。氣功運動緩慢，加上循序漸進的學習方式，只要找對老師、練對方法，可以說，只有運動的好處，沒有傷害的可能性。

馬來西亞人練的是甚麼功？白雁說，她推廣的是「時尚氣功」。時尚的意思是走在時代尖端，讓人可以在練功當中，感受到生活的美好，有更好的心情和體力去享受生活，這正是走在時尚尖端最好的方式。

白雁時尚氣功的馬來西亞學員經常飛來台灣進修或做志工(本報資料照片)

馬來西亞教練因練習白雁時尚氣功而愛上台灣(本報資料照片)

今年是白雁在馬來西亞推廣氣功運動的10周年，時間來到2017年，現在有更多人加入推廣行列，有15位白雁親自訓練出來的教練，在馬來西亞各地傳授這套歷史久遠的氣功運動，每年有上萬人加入先修課程，全是靠口碑傳播而來，累計超過5萬人天天在練習。一到了假日團練時，在很多公園和戶外場地，可以看到學員沐浴在陽光下、享受練功樂趣的健康身影。

來自台灣的氣功，在馬來西亞不是只有華人學生，還有馬來人、印度人及各個民族。最高紀錄是一個課堂中，同時有七種語言，有七位語言義工做同步翻譯，所有人都能正確無誤地做出動作，感受氣的魅力，這是在台灣看不到的、馬來西亞特有的景象。

練著練著，很多學員對台灣產生特殊的感情，因為老師和功法來自台灣，無形中對台灣很親切、很嚮往；練著練著，從學員變成志工、變成教練，會飛到台灣來繼續進修、來當志工、來服務台灣學員、來玩、來看因為氣功而相識相聚的台灣朋友、以及來自世界各地的白雁家族。

白雁說，在馬來西亞推廣氣功，發現幾個改變。首先，對身體健康幫助很大；第二，家人一起練功，改變了家庭關係、凝聚了家庭力量，因為練功而重新和家人常常相聚，即使旅遊時也一起練功，很多父母和孩子就在每天一起練功的點點滴滴中，更親密、更相愛。

第三，很多學員反映，練功後，運氣變好了。白雁解釋，其實，練功不只促進身體健康，而是因為身體循環改變和疾病消除，讓人更有信心、更愉悅、更快樂，產生良性循環和滿滿的正能量，這在氣功推廣的過程中，看到很多實際的案例。

白雁時尚氣功免費演講會

4/08(六)晚上7點台灣台北免費體驗課程

台北市羅斯福路四段85號(台大集思柏拉圖廳B1)

報名電話022571-1222

(中時電子報)