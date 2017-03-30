歐議會：脫歐協議敲定前 不談與英關係
歐洲議會今天拒絕英國首相梅伊（Theresa May）的主要要求，並且堅決表示，在英國脫歐協議敲定前，不與英國討論未來關係。
法新社報導，歐洲議會聲援德國總理梅克爾（Angela Merkel）的立場。梅克爾拒絕英國所提脫歐談判和英國脫歐後與歐盟貿易關係談判同時進行。
歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）在記者會中說：「有秩序的退出是絕對的要求，也是未來任何歐盟與英國夥伴關係的先決條件，這是不能談判的。」
歐洲議會議員在預定下週通過的決議中說：「退出歐盟協議應有實質的進展，然後才可能開始談過渡安排。」
歐洲議會英國脫歐問題首席談判代表維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）說：「我們不排除有過渡期，但我們認為應有時間限制，我們是建議3年。」
這項決議草案也呼籲英國迅速解決居住在英國的歐盟僑民權利不確定問題，以及歐盟所說必須先付清欠帳才能退出問題。
路透社報導，草案還表示，英國可以改變主意，但即使英國改變脫歐的決定，他們也無法獲得比身為歐盟會員國更好的條件。（譯者：中央社簡長盛）1060330
(中央社)
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