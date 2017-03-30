白宮：美希望英脫歐後仍是歐強大領袖

我要評比

白宮今天說，即使英國開始展開脫歐談判，美國仍希望英國在歐洲繼續成為強大的領導國家。

法新社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說：「我們尊重英國選民的意志和英國政府採取脫離歐洲聯盟的步驟。」

他說：「不管未來歐盟和英國的關係如何，我們希望英國在歐洲仍然是一個強大的領導國家。」（譯者：中央社簡長盛）1060330

(中央社)