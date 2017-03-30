白宮：尚未決定是否續參與巴黎氣候協定

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白宮今天說，美國尚未決定是否將繼續參與目的在減少溫室氣體排放的巴黎協定（Paris Agreement）。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說：「政府內部仍在討論巴黎協定。」

美國總統川普本週採取行動廢除前任總統歐巴馬限制煤發電廠排放的計畫，以及其他目的在符合巴黎協定承諾的法規。（譯者：中央社簡長盛）1060330

(中央社)