NBA》衝刺季後賽 溜馬簽回「麻煩哥」

史蒂芬生(右)近來以10天短約效力灰狼。(美聯社資料照)

溜馬前役被灰狼擊敗之後，主將保羅喬治非常不爽，抱怨隊友欠缺榮譽心。「這是我們的主場，對上這種無緣季後賽的球隊(灰狼)，我們缺乏危機意識，輸球之後也不夠憤怒。」溜馬此時位於東區8強後段班，正在危急存亡之秋。

溜馬高層立即做出回應，他們釋出了替補控衛史塔基(Rodney Stuckey)，史塔基本季表現較差，不巧最近又受傷，溜馬乾脆就將他放棄。雅虎體育的「沃神」很快就爆料，溜馬即將以3年1200萬美金簽下後衛史蒂芬生(Lance Stephenson)，做為衝刺季後賽的補強。

史蒂芬生最初是溜馬球員，離隊後四處流浪，季初因鼠蹊部受傷被鵜鶘釋出，傷癒後到灰狼打零工，簽了兩次10天短約。他雖然不是一個好人(曾劈腿,毆打女友)，也不是一個規矩的球員(在場上對著詹姆斯的耳朵吹氣)，看在他47%投籃命中率，可以挑的人也不多的情況下，溜馬決定找回這位浪子。

溜馬目前仍在季後賽邊緣，即使成功晉級，首輪就會對上騎士或塞爾提克，情勢嚴峻。正如保羅喬治所說，球員心態必須改變，否則就算打進季後賽也只會很快被淘汰。

(中時電子報)