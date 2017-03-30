英國也發現新油田 約10億桶存量

英國的昔德蘭群島（Shetland）近海以西處大蘭卡斯特區（Greater Lancaster）發現油田。(圖片取自dailyrecord)

繼日前美國相繼發現新油田之後，英國近日也傳出好消息，在英國的昔德蘭群島（Shetland）近海以西處大蘭卡斯特區（Greater Lancaster）發現油田，預計將有10億桶的儲存量，可能是本世紀在英國海域發現的最大石油儲備。。

英國颶風能源公司（Hurricane Energy）27日宣佈，這個油田面積約至少有 1116萬平方公尺，可能是英國大陸架上最大未開發油田，預計將需要籌資4億美元以開放該項目，並計畫於2019年開始生產，受此消息影響，該公司股價27日開盤也大漲。

不過英國官方認為英國大陸架上可能還有更潛藏油量，很可能如之前預期的約有50億桶規模，蘇格蘭毗鄰水域的大陸架更具潛力，整個北海盆地蘊藏石油估計會有近 200 億桶。不過英國當局強調，雖然鑽探前景相當樂觀，但仍需要更多投資。

(中時電子報)