東區怎麼了？梁靜茹老公漢堡店忠孝店 驚傳吹熄燈號

藝人梁靜茹老公所開設的漢堡店CaliBurger（東區店）近日傳出熄燈號。（圖為本報系資料照 姚舜攝）

台北一級戰區東區近來因景氣不佳，店面空租率創逾20年新高，就連東區地下街也因房租喊漲，約5成商家喊出走！原在微風忠孝店後巷，生意不錯，由藝人梁靜茹老公所開設的漢堡店CaliBurger近日也傳出熄燈號，店面已關門，只有告示寫到要常客去西門店，看著東區店家出走、關門，讓人不驚感嘆東區怎麼了！

梁靜茹的老公趙元同Tony與友人合資加州風格漢堡店CaliBurger，2014年4月20日在東區開幕。開幕之初，還被網友爆料是加州漢堡店In-N-Out山寨版，兩家還打過商標官司和解，受到多方關注，In-N-Out的美國粉絲不滿。

梁靜茹老公所開設的漢堡店CaliBurger近日傳出吹熄燈號。（林宜靜 攝）

然這家漢堡店和梁靜茹有關，加上料好實在、迎合時下年輕人的美式風潮，因此前往品嚐的客人總是絡繹不絕，不僅媒體報導多，也有許多部落客在網路寫下品嚐心得！

梁靜茹老公所開設的漢堡店CaliBurger（東區店）店門外頭告示寫到「再見忠孝，相約西門」。（林宜靜 攝）

由於鄰近東區，也成為不少人相約之處，先前店家也有認養一隻流浪貓，幫「喵星人」蓋新家成為「店貓」，讓客人來吃漢堡看可愛小貓，成為店家另項賣點。繼忠孝店生意、口碑都不錯後，店家也在西門町開設第二家分店。

漢堡店CaliBurger料好實在、迎合時下年輕人的美式風潮，因此前往品嚐的客人總是絡繹不絕。（本報系資料照）

然忠孝店開設近3年後，昨日常客走訪CaliBurger卻發現大門緊鎖，僅留下門前告示寫到「忠孝店關閉，未來請到西門町分店。讓欲來品嚐美味漢堡的常客很錯愕，查詢漢堡店官方臉書，卻看不到忠孝店關門等訊息。

然撇開CaliBurger東區店吹熄燈號，進來東區風波也不平歇！陸客銳減加上一例一休爭議，東區店面空租率已創逾20年來新高，而東區地下街近來房租喊漲，店面醞釀要出走，加上日前台北市政府新規，因防空污，北市住宅區禁炭烤店，許多餐飲店也面臨危機。

東區地下街因房租喊漲，約5成商家喊出走。（林宜靜 攝）

未來東區前景如何呢？當景氣動盪不安，房租一再高漲時，面對人潮一再衰減，西門町和信義計畫區崛起，東區還能保有一級商圈的地位嗎？只能看政府、商家還有時間的考驗了！

(中時電子報)