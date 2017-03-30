研究：一個人吃飯 減肥成功機率大

研究指出，跟朋友聚餐會影響飲食食量和品質，有時可能太嗨而吃太多，因「熱量超標」，建議不妨學習「一個人吃飯」。（達志影像／shutterstock提供）

又快到夏天了，不免要穿清涼點、到海邊遊玩穿泳裝，然脫下衣服檢視自己身材，這個冬天好像「不小心」吃太多了，要怎麼瘦得下來呢？試看看「一個人吃飯」吧！研究指出，跟朋友聚餐會影響飲食食量和品質，有時可能太嗨而吃太多，因「熱量超標」讓你體重直線上升，和好身材「回不去」了！

別總認為吃飯總要一群人吃，有時一個人吃飯也有意想不到的好處！過去紐西蘭《醫學期刊》就曾指出，如身邊有朋有變胖，自己發胖的機會也會提升。近日英國《衛報》也報導心理學家John de Castro研究證實這理論。

研究以63名成年人作為受試者，從其飲食習慣、體重觀察期健康狀態。研究發現，當受試者與朋友一起吃飯時，總會在不知不覺中吃下本來沒有要吃的東西，如喝酒、飯後甜點等，等一餐下來，吃下的卡路裡多是「超標」的。

據研究統計，個成年人與朋友聚餐，會比自己一人吃飯多吃下44%的食物。對有意減肥的朋友而言，John de Castro建議，不妨慎選朋友飯局邀約，有時也嘗試自己一個人吃飯，知道自己的食量選擇餐點，進而精準計算熱量、減少熱量攝取，讓你吃得快樂又健康！

(中時電子報)