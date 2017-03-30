C羅雕像醜爆! 成網友笑柄

C羅難看的頭像並沒有減退粉絲的熱情。(美聯社資料照)

網友製作的合成照，C羅頭像配上C羅本人的身體。(摘自keewa推特)

葡萄牙足球巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)近來獲得一項特殊榮譽，在他出生地馬德拉群島上的豐沙爾機場(馬德拉機場)被正式改名為「C羅機場」，機場外還安放著他的人頭雕像，以紀念這位世界聞名的葡萄牙傑出人物。

葡萄牙總統馬塞洛與總理親自為C羅雕像揭幕，這當然是無比光榮的一刻，不過雕像出現時，卻讓人有些錯愕。原因是雕像的笑容非常詭異，看上去令人不自在。這個難看的雕像沒能逃過網友的揶揄，爆笑的合成照立刻在網路流傳，讓總統的一片美意有些打折。

還好C羅的粉絲不在意雕像扭曲的面孔，個個都開心地合照，C羅本人也很滿意的樣子。也許這個雕像沒那麼醜，不過跟C羅本人相較，確實就像個失敗品。也有人感嘆C羅明明這麼帥，為什麼雕像總是被做的那麼醜呢。

(中時電子報)

C羅的雕像慘遭網友嘲笑，真的有那麼醜嗎？(摘自SportsPickle推特)