巴布狄倫要領獎啦！傳本週末至瑞典
美國歌手巴布狄倫（Bob Dylan）去年獲得諾貝爾文學獎，令許多樂迷十分興奮，但生性低調的他，除了未出席頒獎典禮外，至今遲遲也未領獎，隨著期限將到，今天（29日）終於傳出他終於要在本週末前往瑞典領獎。
瑞典學院（Swedish Academy）提醒，他必須在6月10日前發表諾貝爾獎演講，才能獲得800萬瑞典克朗（約2750萬台幣）獎金，而瑞典學院常任秘書戴紐斯（Sara Danius）今日在部落格貼文說：「好消息是瑞典學院和巴布狄倫（Bob Dylan）已決定，由巴布狄倫本週末前來，學院將頒發得獎證書及諾貝爾獎牌給他，並恭喜他獲頒諾貝爾文學獎。」另外透露巴布狄倫會在私下完成領獎，媒體不能參加，只有本人和學院成員可以出席，這是巴布狄倫的願望。
巴布狄倫預料會舉行小型音樂會，但不會在儀式上遵循傳統發表演講，不過演講是對得獎人領取800萬瑞典克朗獎金的唯一規定。 戴紐斯說：「請注意，到時不會有諾貝爾演講，但瑞典學院有理由相信，稍晚會收到演講錄音。」
(中時電子報)
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