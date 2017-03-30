美股漲跌互見 邁向連6季上揚

彭博報導，油價上漲帶動標準普爾500指數和那斯達克指數上揚，使得美股在能源股帶頭下，邁向連續第6季上漲。但道瓊工業指數和費城半導體指數29日是下滑局面。

道瓊工業指數跌42.18點或0.20%，報20659.32點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲22.407點或0.38%，報5897.547點。

標準普爾500指數漲2.56點或0.11%，報2361.13點。

費城半導體指數跌2.485點或0.25%，報1006.489點。（譯者：中央社簡長盛）1060330

(中央社)