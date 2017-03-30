天氣溫暖穩定 僅花東零星雨

氣象局表示，今天各地多雲到晴，僅台灣東部及東南部地區有局部短暫雨，午後西半部山區及東北部地區也有局部短暫陣雨。

中央氣象局指出，今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，整體上仍是穩定且暖熱的型態，只有花東地區偶有零星小雨，山區活動在中午過後也要留意午後陣雨，但降雨情形也不多。

氣溫方面，氣象局表示，中午前後也會相當溫暖，北部及東部高溫約攝氏25至27度，中南部可以來到29至31度，不過入夜後還是會有點涼，尤其中南部日夜溫差比較大，請民眾要適時增減衣物。

穩定的天氣預期維持到今天，到了明天鋒面及冷氣團將接近並影響台灣，天氣轉濕轉冷，尤其明天下半天到4月1日的上半天會有較明顯的雨勢，同時明後兩天在鋒面接近前，金門、馬祖及北部地區容易有局部霧或低雲影響能見度。

氣象局指出，今天中南部及金門紅色警示（對所有族群不健康），北部、竹苗及馬祖橘色提醒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060330

(中央社)