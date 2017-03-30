天氣溫暖穩定 僅花東零星雨
氣象局表示，今天各地多雲到晴，僅台灣東部及東南部地區有局部短暫雨，午後西半部山區及東北部地區也有局部短暫陣雨。
中央氣象局指出，今天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，整體上仍是穩定且暖熱的型態，只有花東地區偶有零星小雨，山區活動在中午過後也要留意午後陣雨，但降雨情形也不多。
氣溫方面，氣象局表示，中午前後也會相當溫暖，北部及東部高溫約攝氏25至27度，中南部可以來到29至31度，不過入夜後還是會有點涼，尤其中南部日夜溫差比較大，請民眾要適時增減衣物。
穩定的天氣預期維持到今天，到了明天鋒面及冷氣團將接近並影響台灣，天氣轉濕轉冷，尤其明天下半天到4月1日的上半天會有較明顯的雨勢，同時明後兩天在鋒面接近前，金門、馬祖及北部地區容易有局部霧或低雲影響能見度。
氣象局指出，今天中南部及金門紅色警示（對所有族群不健康），北部、竹苗及馬祖橘色提醒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。