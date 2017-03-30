今多雲到晴 明冷氣團南下、周六下探12度

今（30）日台灣各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。（林宜靜 攝）

春天天氣多變化！今（30）日台灣各地大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區有局部短暫雨，午後西半部山區及東北部地區亦有局部短暫陣雨。然好天氣不持久，明（31日）大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫

偏低，周六（4月1日）北部低溫恐下探12度。

春天保暖工作省不得！今（30）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。氣溫方面，北部、東部白天高溫約25至27度，中南部29至31度，然早晚溫差大，外出仍需做好保暖工作，建議以洋蔥式穿搭較適合。

值得注意的是，明日鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，預估周五午後，各地氣溫下降、北部及東北部氣溫偏低，其他地區亦轉涼，而周六氣溫仍持續降低，北部恐下探12度。

另氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，，今(30)日)至明(31日)上午，雖有零散的高層雲移入，大氣穩定，是溫暖舒適、在陽光下微熱、早晚又略有涼意的天氣；西半部為多雲時晴，東半部多雲、偶有零星短暫雨，東南部的機率又稍高些。

此外，清明假期前兩天台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有短暫陣雨。

另今明兩天馬祖、金門及臺灣北部地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今天中南部及金門地區為紅色警示（對所有族群不健康），北部、竹苗及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)