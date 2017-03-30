結婚4年 滑冰皇后關穎珊即將離婚

關穎珊(右)與丈夫裴爾即將離婚。(美聯社資料照)

八卦網站《TMZ》報導，現年36歲的華裔溜冰皇后關穎珊4年婚姻宣告結束，她與2013年結婚的律師裴爾(Clay Pell, 現年35歲)即將離婚，這項公開聲明由裴爾所發布，他也希望外界尊重他們的隱私。裴爾只簡略表示是因個性不合而分手，兩人沒有小孩。

裴爾去世的祖父老裴爾(Claiborne Pell)當過聯邦參議員，他自己在前總統歐巴馬手下擔任過研究員，他會說4種語言，包括中文。裴爾2014年競選羅德島州長，關穎珊盡力幫他拉票仍然落選。去年美國總統大選，夫妻倆支持希拉蕊，關穎珊還擔任競選協調員，最後共和黨川普勝出，他們的政治之路也再度受挫。

(中時電子報)