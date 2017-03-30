川普被爆與俄羅斯黑幫做生意

川普被美國媒體爆料，為了拓展他的商業帝國，不惜與多富商與犯罪集團有牽連。(圖片取自美聯社)

川普政府與俄羅斯之間到底有什麼關係成為美國情治單位調查重點，雖然川普堅稱只有些正常的商業往來，但美國媒體爆料，川普為了拓展他的商業帝國，不惜與多富商與犯罪集團有牽連，據調查川普及其公司合作的至少十個前俄國富商，都曾涉嫌組織犯罪和洗錢而被控告。

《今日美國報》28日報導，川普和他的公司及合作夥伴經常向俄國富商求助，其中許多富商與犯罪集團有牽連，例如：川普在佛羅里達州和紐約市曼哈頓豪華公寓的三個買主，就與俄羅斯境內的國際犯罪組織有關。至於川普開發的紐約SoHo酒店，一名合夥人是坐牢一年的重罪犯，另一個投資人受到比利時指控，2011年參與一起5500萬元的洗錢陰謀。

哈薩克斯坦前能源部長被控利用在洛杉磯、紐約、歐洲和中東地區大肆購買房地產，轉移出售國有資產所獲的數億元非法所得，他也在川普的SoHo酒店買下三套公寓。

另外，紐約市女地產經紀人多莉（Dolly Lenz）表示，她已經將川普的65套公寓賣給俄羅斯投資人，其中許多買主要求私下會面，她的許多俄羅斯客戶都想見川普，川普與他們都成為朋友關係。

川普今年2月強調，他在俄羅斯既沒有生意也沒有貸款，但外界普遍認為他其公司數十年來就與俄羅斯有業務往來，讓人質疑他可能會公私不分可能影響政策決定。

不過這說法有人翻出舊帳表示，2013年川普莫斯科向投資人發表演講後，對「地產周刊」說：「我與許多俄羅斯富商的關係密切，演講現場的聽眾幾乎都是。」強調自己與俄羅斯富商和政要都有關係。

不過白宮拒絕對這篇文章發表評論。川普集團市場營銷主席米勒(Amanda Miller)否認與本文中所指名的人交易。她強調這些指控完全沒有價值，川普組織從未與任何這些人進行過一次交易，公寓單位都由第三方擁有和銷售，而不是川普。

(中時電子報)