土耳其宣布 敘利亞北部軍事行動結束

土耳其今天宣布，在敘利亞北部的軍事行動已經結束，不過，土國並未說明是否將從敘利亞撤軍。

法新社報導，由總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）主持的國家安全會議說，在敘利亞歷經半年的軍事行動已經「成功的劃下句點」。

土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）也說，這項行動已經完成，但他並未排除在不同的名義下，在敘利亞展開新軍事行動的可能性。

土耳其是在去年8月在敘利亞境內，針對伊斯蘭國（IS）和安卡拉當局稱之為「恐怖分子」的庫德族民兵發動代號為「幼發拉底河之盾」（Operation Euphrates Shield）的軍事行動。（譯者：中央社簡長盛）1060330

(中央社)