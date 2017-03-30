安全不迷路 澎湖縣試辦鋪設「藍色標線」

日本廣島縣尾道市到愛媛今治市的島波海道鋪設藍色標線，指引騎士方向，並提醒用車人會有自行車經過，運研所將於澎湖縣試辦鋪設。（截圖自運研所報告）

日本愛媛縣今治市來島海峽大橋藍色標線，也同時使用成型標示，標出目的性方向及距離。（截圖自運研所報告）

藍色標線先在澎湖試辦後，運研所也規畫未來運用在台灣本島自行車環島一號線。（截圖自運研所報告）

日本愛媛縣今治市自行車藍色標線材質特別採用熱塑性樹脂、抗滑係數與潮溼路面時相同。（截圖自運研所報告）

日本愛媛縣藍色標線於路口、公車站區域、減速標線區域進行斷線處理，因有轉向車輛的路口、公車進出的停靠站等區域，汽車會重複輾壓藍色標線，使得較一般標線價格為高的藍色標線容易磨損、退色。（截圖自運研所報告）

交通部運輸研究所昨公告招標案「自行車標線系統試辦計畫」，預計跟廠商合作，最快7月在澎湖縣試辦鋪設「藍色標線」。藍色標線是運研所去年至日本考察帶回，強調在汽車、自行車共用道路貼上綿延藍色標線，不僅指引騎士方向、補給站位置，避免迷路，也提醒用車人有單車經過，未來將運用在本島自行車環島一號線。

運研所運輸計畫組指出，該標案決標後，會請廠商兩個月內提出試辦計畫書，並請公路總局到澎湖縣施作藍色標線，最快7月完成，並配合自行車節，調查車友在澎湖騎乘心得，綜合考量後，再研議法制化，即找出藍色標線標準化的鋪設方式。

運研所去年至日本廣島縣及愛媛縣考察，考察報告說明，藍色標線（Blue Line）緣起於廣島縣尾道市為解決外國人及日本其他地方人士初次到當地騎乘自行車容易迷路而布設。藍色標線鋪設於「島波海道自行車道」，連結愛媛縣今治市到廣島縣尾道市，該自行車道共經過6座島、7座跨海橋，總長70公里，運研所人員騎完全程，沿途勘查標線及自行車相關設施。

運研所說明，藍色標線與傳統自行車道並不相同，而是建構「汽車自行車共用道路」的概念，方式是在一般車道上，重新整理部分空間以供自行車騎乘，例如改變緣石形式、加寬路肩、透過工法減少路邊砂石或水漬堆積等，再將藍色標線繪設於自行車道全線的道路兩側，緊鄰路面邊線內。

報告指出，藍色標線也採「成型」標線，也就是會在標線上標示方向、距離及補給站、廁所位置等提示。標線材質則是熱塑性樹脂、抗滑係數與潮溼路面時相同。今治市都市建設課指出，藍色標線可達到清楚標示推薦路線，引導更多自行車愛好者沿線騎乘；同時提醒駕車人士注意道路上往來的自行車。

運研所表示，之所以選擇澎湖縣，就是因為澎湖也有跟日本島波海道類似的跨島地形。未來藍色標線也將運用到台灣本寶，像是自行車環島一號線雖也已布置成型標線，但常被路邊停車遮住，未來就可善用藍色標線，延伸一定長度，讓車友得到更好的指引，得以提升安全。但車流過多地區仍不適合舖設藍色標線，還是要視地區狀況。

此外，日本當地政府也考量到生活型騎士與運動型騎士存在相當差異，特別在市區路段，藍色標線就可達到分流效果，亦即老弱婦孺仍使用人行道騎乘自行車，運動型騎士基於尋路與速度需求，則騎乘鋪設藍色標線的一般車道。

(中時)