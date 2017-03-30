大甲媽進香！林默娘夜訪鍾馗

大甲媽祖凌晨拜訪溪州鄉水尾村的鍾馗廟，熱情的信徒將廟口擠得水洩不通。（鐘武達攝）

彰化溪州水尾村民熱情招待大甲媽隨香信徒，有著濃濃的人情味。（鐘武達攝）

林默娘夜訪鍾馗！大甲媽祖進香團今天凌晨回鑾沿著西螺大橋溪北返進入彰化縣，依循百年傳統，媽祖首站造訪溪州鄉水尾村震威宮短暫駐駕，與「鍾馗」敘舊，同時也接受信徒膜拜與躦轎底祈福。

震威宮管理委員林權祥說，相傳百年以前，大甲媽祖就會南下雲林北港朝天宮進香，當時濁水溪尚未搭建西螺大橋，交通不便，且當年大甲媽的隨香人員並不多，所以當媽祖鑾轎來到濁水溪北岸的水尾村，村民都會協助鑾轎渡溪。

震威宮供奉鍾馗，是唐朝的神明，信徒尊稱為「伏魔大帝」，媽祖林默娘，則是出身在明朝，依照倫理輩份，兩者是以「兄、妹」相稱，以致大甲媽祖到雲林北港或後來轉往嘉義新港進香，回鑾經過彰化縣都一定會進到水尾村拜訪鍾馗，而且會遶境全村幫村民祈福。

但有村民說，大甲媽祖早期回鑾到震威宮，都是在天亮的清晨，後來可能是鎮瀾宮增加其他遶境行程，導致現今大甲媽祖鑾駕抵達震威宮的時間都往前到三更半夜，由於時間點是多數上班族在熟睡，不少人無法參與，熱鬧的氣氛不像當年。

儘管如此，今天凌晨3點左右，這場「林默娘造訪鍾馗」的年席聯誼活動還是依然進行，大甲媽祖鑾駕抵達震威宮時，水尾村信徒與大甲媽隨香客是將鍾馗廟口擠得水洩不通，村民更是熱情的招待香客享用熱食點心。

大甲禡則在短暫駐駕後，約3點30分進入村子裡遶境，不少徹夜守候的信徒紛紛在自家門口設香案虔誠膜拜，也為媽祖的水尾行畫上圓滿。

(中時)