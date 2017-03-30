3月30日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●柯P：香港小島很無聊

台北市長柯文哲出訪東南亞，推銷北市觀光，泰國旅遊協會副主席鄭楚錦說，泰國人目前到香港旅遊約50萬人次，相信未來到台灣的旅遊人次，很快就會超越香港。結果，柯文哲昨下午被問到，台灣贏過香港的地方在哪？他語出驚人地說，「香港很無聊，就一個小島而已，有甚麼好看的。」

●梅伊簽了 英脫歐正式啟動

英國首相梅伊28日晚間在官邸簽署脫歐信函後，英國駐歐盟大使巴羅29日前至布魯塞爾歐盟總部，將這封歷史性文件遞交給歐洲理事會主席圖斯克，宣告正式啟動《里斯本條約》第50條脫歐程序。英國和歐盟接下來將展開為期2年的脫歐談判，預計2019年3月退出歐盟。

●抗議年改 遍地開花

由台灣警消及軍公教發起的「遍地開花」抗議年改遊行，昨兵分7路上街怒吼，要政府聽到他們的心聲。上午先到大直忠烈祠「堵」蔡英文總統，下午兵分多路前往總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院和內政部陳情，過程中數度與員警發生推擠衝突，造成4名員警受傷，警方表示將對違法脫序行為依法究辦。

《蘋果日報》焦點要聞

●野蠻中國胡扯危國安 亂抓維權台人「立即釋放李明哲」

「請中國政府立即放人」！民進黨前黨工李明哲從澳門入境中國廣東後失聯十一天，中國國台辦昨證實，李涉嫌「從事危害國家安全活動」，正在接受調查。李妻李凈瑜昨哽咽說，李明哲是人權工作者，透過網路平台分享台灣民主經驗、關懷人權，「在文明國家的標準，都是無罪的」，呼籲立即釋放李明哲。立委怒批，中國的行為證實他們所謂「依法治國」根本是自欺欺人！獨派怒斥中國野蠻！

●川習會敲定下周 習不住川普豪宅

眾所矚目的「川習會」敲定下周登場！美國多名高階官員近日證實，總統川普（Donald Trump）將在4月第一周，即下周四、五與到訪的中國國家主席習近平在佛州舉行會談。佛州媒體披露，習近平屆時將避開先前日本首相安倍晉三與川普會面時下榻的川普佛州豪宅「海湖俱樂部」，改住距該處約15分鐘車程的海景度假村。

●低薪惡化 薪資中位數40612

行政院主計總處昨公布最新統計，去年工業及服務業受僱員工每人每月總薪資（含本薪、獎金、加班費等）中位數為4萬612元，較前年減0.6％，是3年來首度下滑，也是4年來下滑最高幅度；中位數佔平均數比率為83.24％，也較前年減少。學者分析，這顯示薪資分布往較低薪靠攏，籲政府思考相關政策，避免低薪問題惡化。

《聯合報》焦點要聞

●畢業先就業 明星高中學生來報名

教育部推動「青年儲蓄帳戶計畫」，鼓勵高中職生畢業後先就業，擬釋出五千個補助名額，但初步調查已有七千五百人繳交意願書，甚至明星高中學生也有人報名。教育部技職司長楊玉惠說，意願書須家長同意，顯見傳統升學觀念逐漸翻轉中，學生不急著升學，家長也相較願意讓孩子先「闖一闖」。

●小巨蛋條款／振動公害 北市2年內納管

夜店歡唱、營建工程等低頻噪音引起的振動陳情愈來愈多，環保署統計一年有二百件，儼然已成都市新興公害，卻無法源依據可管；台北市因小巨蛋活動頻遭住戶抗議，擬借鏡日本經驗，兩年內針對振動公害建立管理制度。

●環保署3D揪空汙 「全台衛星監控」

PM2.5危及民眾健康，為減低空汙，環保署長李應元昨宣布，空汙監測今年將從二Ｄ進入三Ｄ，四年內將在全台建置一萬零四百個空氣品質微型感測器，並出動氣象衛星協助定位火點，讓製造空汙者無所遁形。

《自由時報》焦點要聞

●想知道出賣他的人…施明德調閱美麗島檔案遭拒

前民進黨主席施明德與前台南市長張燦鍙，昨上午十一時至檔案局調閱美麗島事件相關檔案，因有些頁數被檔案局抽掉或遮掩，讓施明德及施妻陳嘉君不滿，痛批這個國家讓他絕望。檔案局則表示，主要是某些資料涉及個人隱私，若是他人申請調閱施明德自白書，檔案局也會以同樣理由拒絕。

●監院提黨產條例釋憲 政院批權力凌駕兩院

監察院日前通過對「不當黨產處理條例」提出釋憲案，行政院發言人徐國勇昨重砲轟監院指出，行政院是依據立法院通過的黨產條例設置黨產會，但監院卻指責政院違法，還指責立院立法不當，他抨擊監院凌駕權力在行政院與立法院之上，破壞五權分立的法治國原則。

●大潭電廠再生葉片斷裂 3個月修不好

台電機組又出包！台電大潭電廠昨爆出四號機大修僅過六天，竟發生氣渦輪機組再生葉片斷裂狀況，導致供電能力僅剩一半，且事發至今將近三個月，台電除仍無法確認肇因及損失外，機組也尚未修復，更引發再生葉片品質疑慮。對此，台電證實葉片確為再生，第一次發生斷裂，但原因、損失仍未定調，須待四月中下旬才能完成。

(中時電子報)